جامعة الأزهر تنظم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي الشيخ زويد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء في بيان لها، أن جامعة الأزهر ستنفذ قافلة طبية مكبرة بالمجان، لعلاج المواطنيين من أهالي الشيخ زويد والقرى التابعة، لمدة 3 أيام، بدءا من يوم الأربعاء المقبل، حتى مساء الجمعة.

وأشارت إلى سوف يتم تحويل الحالات التى تحتاج عمليات إلى مستشفى جامعة الأزهر بالقاهرة لمتابعة أجراء العمليات والعلاج الكامل.

وأوضحت مديرية الصحة أن القافلة تضم التخصصات التالية: «رمد، أطفال، جلدية، نساء وتوليد، وامراض نساء، أنف أذن وحنجرة، باطنة، مسالك، عظام، جراحة عامة، وجهاز هضمي».

العلاج بالمجان ضمن أعمال القافلة

وأوضحت المديرية أن الكشف الطبي والعلاج بالمجان، وفي حال وجود حالات تحتاج إجراء أي عمليات سيتم تحويل الحالات إلى مستشفى جامعة الأزهر بالقاهرة لإجراء العمليات، والعمل على تقديم العلاج المجاني بالكامل.

قافلة طبية بجنوب الشيخ زويد لعلاج المرضى

الجدير بالذكر أن مديرية الصحة بشمال سيناء، نظمت قافلة طبية لخدمة أهالي قرية الظهير جنوب الشيخ زويد، بتوجيهات من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واشراف الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والدكتور وليد محمد جمعة مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، وذلك لعلاج المرضى وكبار السن، والكشف الدوري على النساء والأطفال.