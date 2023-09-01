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الكشف على 504 مرضى في قافلة طبية مجانية بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
11:51 ص | الجمعة 01 سبتمبر 2023
قافلة طبية بالدقهلية

قافلة طبية بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام المديرية بإطلاق قافلة طبية في كفر سنجاب بمركز تمي الأمديد بالدقهلية، وجرى الكشف على 504 أشخاص، في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار «مكين»، في بيان له، إلى أن القافلة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

الكشف على 504 أشخاص بالدقهلية

وأوضح أن القافلة ضمت 5 عيادات متنقلة وتضمنت الكشف على المواطنين كالتالي: باطنة 80 - أطفال 64 - عظام 40 - جلدية 35 نساء وتنظيم أسرة 45 - 45 تحليلا مختلفا - 35 أشعة سونار - فحوصات لـ 85 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم - 75 حالة اعتلال كلوي.

قوافل طبية على المناطق البعيدة

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية حرص مديرية الصحة على توعية المواطنين من خلال عمل قوافل طبية مختلفة في القرى، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة لرفع المعاناة عنهم.

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