مستقبل وطن يطلق قافلة طبية ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة في أبنوب

نظمت الوحدة الحزبية لقرية كوم أبو شيل بحزب مستقبل وطن بأبنوب وبالتعاون مع أمانة المرأة بالمركز والإدارة الصحية بأبنوب قافلة طبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

المبادرات نجحت في تحقيق نتائج مبهرة

وقالت سناء محمود إسماعيل أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بأبنوب إن المبادرة تم تنفيذها بمقر الوحدة الحزبية بقرية كوم أبو شيل لخدمة أهالينا، حيث لاقت المبادرة إقبالا كبيرا وتضمنت الكشف عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مؤكدة أن هذه المبادرات نجحت في تحقيق نتائج مبهرة.

ومن جهته، أكد محمد إبراهيم المأذون أمين الوحدة الحزبية بكوم ابوشيل أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع امانة المرأة بمركز أبنوب والوحدة الصحية بالقرية حيث تم توقيع الكشف الطبي اليوم الأول أكثر من 100 حالة تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى صحة الأسرة بأسيوط لعمل تحاليل سرطان الثدي.

ي تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية أسهمت جميعها في تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين، لتصبح رقما مهما في الخدمة الطبية المقدمة، وتحقيق معدلات غير مسبوقة، سواء الكشف أو العلاج أو حتى إجراء العمليات الجراحية، موجها الشكر للرئيس السيسي على هذه المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في علاج المواطنين.