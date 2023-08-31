فحص 4800 حالة في قافلة طبية مجانا بكفر الشيخ

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، أننا نقدم العديد من الخدمات الطبية داخل مستشفى الجلدية بمدينة كفر الشيخ، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 4288 مواطنا، كما تم توقيع الكشف الاقتصادي على 200 مريض مجانا.

توفير العلاج بالمجان للمرضي

أشارت وكيل صحة كفر الشيخ، عبر بيان، إلى أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء «الديكالديرم»، الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق لكونه آمنا وفعالا وصرفه بالمجان للمرضى.

‏ كما تم صرف علاج على نفقة الدولة لـ15 مريضا، كما قاد عدد من الصيدلية بمعمل المستشفي بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية، والصدفية، والبهاق.

‏إجراء تحاليل بالمجان

وأضافت إلى قيام قسم التحاليل بالمستشفى بعمل 82 تحليل تنوع بين تحليل بول وبراز و تحليل هيموجلوبين، وتم دخول حالتين من حالات دخول اليوم الواحد، كما تم صرف علاج شهري لـ56 مريضاً متردداً للجذام، وتم الغيار على 8 حالات، كنا قام قسم الأشعة بالمستشفى بعمل 138 حالة بجلسات «الناروباند».