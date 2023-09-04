الحكومة: السكر متوافر في الأسواق.. والمخزون آمن حتى أبريل المقبل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نقص الكميات المعروضة من السكر في الأسواق ومنافذ التموين، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت بدورها أنّه لا صحة للمعلومات المتداولة جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توافر السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخّ كميات وفيرة منها يوميا، كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بمحافظات الجمهورية كافة.

وأوضحت الوزارة، أنّ المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل المقبل، لافتة إلى تكثيف حملات التفتيش الدورية على الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.

وفي سياق متصل، تم طرح سلعة السكر في البورصة المصرية للسلع، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع سواء كان مزارعا أو تاجرا أو منتجا، إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين، بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة، لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر السلع لصالح المستهلك، كما تساهم في الحد من احتكار التجار، وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وحال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).