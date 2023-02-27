بدء ضخ السلع التموينية في المنافذ استعدادا لصرف حصص مارس 2023

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضخ السلع التموينية من مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى منافذ بقالي التموين والبالغ عددهم 40 ألف منفذ بقالي تمويني مع منافذ مشروع جمعيتي، وذلك ضمن صرف الاستعاضة الأولى للبقالين (حصة المنافذ)، والتي تشمل على 4 حصص شهريا يجرى ضخها على 4 دفعات لتأمين منافذ البقالين بالسلع لحاملي البطاقات التموينية المستحقين للدعم.

ضخ السلع التموينية لمنافذ البقالين

وتشهد عمليات ضخ السلع التموينية اليومية من مخازن الجملة البالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية، آلاف الأطنان اليومية من السلع الغذائية الأساسية، إذ يضخ يوميا 4 آلاف طن من السكر، و3 آلاف طن من الزيت، و1000 طن من الأرز، و1000 طن من المكرونة، وذلك لمنافذ البقالين فقط لسد حصص البطاقات التموينية من السلع، بخلاف ما يضخ لمعارض أهلا رمضان وفروع المجمعات الاستهلاكية.

صرف السلع لـ 23 مليون بطاقة

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت جاهزية جميع منافذ وزارة التموين البالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوي الجمهورية لصرف الحصص والمقررات المخصصة لـ64 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموينية على منظومة الدعم، إذ تضم قائمة السلع التموينية على 31 صنفا يأتي على رأسهم السلع الأساسية وهي الزيت والسكر والأرز والمكرونة، والتي تشهد ثباتا في أسعارها على البطاقات.