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رئيس شعبة السلع الغذائية بالجيزة: أسعار السكر مستقرة.. والمخزون يكفي لأبريل

كتب:

وليد عبد السلام
02:53 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
سكر أبيض

سكر أبيض

شهدت أسعار السكر استقرارا في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح بين 25 و30 جنيهًا للكيلو، حسب تصريحات هشام الدجوي، رئيس شعبة السلع الغذائية في الجيزة، لـ«الوطن» أكد فيها أن «أسعار السكر مستقرة في الأسواق»

مخزون استراتيجي يكفي حتى أبريل المقبل

وأضاف الدجوي أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي حتى أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن «وجود وفرة في إنتاج السكر من القصب والبنجر، كما أن أسعاره في المقررات التموينية استرشادية».

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بقلم وليد عبد السلام