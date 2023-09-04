«القومي للسكان»: خططنا لمواجهة النمو السكاني طويلة الأمد.. ونصل للقرى النائية

قال الدكتور طارق توفيق، رئيس المجلس القومي للسكان، إن هناك خططا واستراتيجيات من أجل تلبية الاحتياجات السكانية، وكذلك ضبط النمو السكاني، من خلال الجهات المعنية والتنيفذية المتعلقة بهذه القضية.

وتابع «توفيق»، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، والمذاع على فضائية dmc، أن هناك بحوثا لمعرفة اتجاهات ونوعية الوعي الجماهيري من أجل المواكبة على القدرة على التخطيط .

المجلس يعتمد الخروج برسائل إعلامية محددة

وتابع رئيس المجلس القومي للسكان، أن المجلس يسعى للخروج برسائل إعلامية محددة من أجل مواجهة زيادة السكان، مشيرًا إلى أن مبادرات المجلس تكون طويلة الأمد، لأن النمو السكاني يستغرق فترات طويلة، وهناك قوافل توعوية تستهدف القرى النائية.