كاتب صحفي: الدولة نجحت في جذب أنظار العالم بأكمله لمدينة العلمين

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي إن خلال الفترة الماضية وعلى مدار 45 يومًا الماضيين استطاعت مدينة العلمين الجديدة أن تحجز لنفسها مكانا مهما سياحيًا وسياسيًا وترفيهيًا وترويجيًا خارج مصر بل والعالم بأكمله، مؤكدًا أنها أصبحت محط أنظار العالم لما قامت به الدولة المصرية من جهود عظيمة في وضع مدينة العلمين من ضمن المدن العالمية ذات الأهمية.

الفترة الماضية كانت مدينة العلمين ذات أهمية سياسية

وأضاف «الدوي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: «أنه خلال الفترة الماضية كانت مدينة العلمين ذات أهمية سياسية لعقد لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بداخلها، للتأكيد على دور الدولة المصرية في التعامل مع قضايا المنطقة».

الدولة المصرية استطاعت جذب ثقة العالم في بناء مدينة العلمين

وتابع: «أن الدولة المصرية استطاعت جذب ثقة العالم بأكمله بعد سنوات عجاف في بناء مدينة العلمين، والمصريون هم بنوا مدينة العلمين وروجوا لها باحترافية للتنشيط السياحي قائلا: «إحنا بنقول للعالم تعالوا اتفرجوا على مدينة العلمين».