إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر «الوطن».. بعد قليل

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر «الوطن»، في إطار الخدمات التي تقدمها لطلاب الصف الثالث الثانوي، للحصول على نتيجة الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر «الوطن»

وخصصت «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، والحصول علي درجات كل المواد الدراسية والمجموع الكلي للطالب، استعدادا للتقديم في المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، بعد اعتمادها مباشرة ليكون «الوطن» أول موقع ينشر النتيجة فور اعتمادها مباشرة، من خلال الخطوات التالية:-

- الضغط علي رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

- الضغط على حفظ.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة دور ثان كاملة بالدرجات والمجموع الكلي.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

ويعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد قليل نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، ونسبة النجاح للدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 رسمياً علي موقعها الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات » على هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس تحصل علي درجاتك ومجموعك الكلي.