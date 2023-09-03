10 توجيهات من «التعليم» قبل بدء الدراسة.. 20 سبتمبر أقصى موعد لتسليم الكتب

وجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات مهمة بشأن استعدادات للعام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك خلال اجتماعه مع موجهي عموم المواد الأساسية والأنشطة ومديري المراحل والتدريب.

الكتب الدراسية للعام الدراسي 2023

ونوه وكيل وزارة التعليم بالجيزة، خلال اجتماعه إلى سهولة الوصول للقمة ولكن صعوبة الحفاظ عليها في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية موجها عدة تعليمات لمديري العموم:-

1- متابعة موقف الكتب الدراسية بجميع مدارس الجيزة بحيث تتواجد كاملة في موعد أقصاه 20 سبتمبر، إذ يتمّ تسليمها خلال أول يوم دراسي دون التقيد بالمصروفات المدرسية.

2- مناقشة العجز والزيادة بالإدارات التعليمية وذلك لعمل مسابقة للعمل بالخصة خلال الفترة القادمة.

3- تطبيق الرضا الوظيفي للمعلمين من خلال مراعاة ظروف كل معلم والمرونة فى التعامل مع الموظفين بما لا يخل بسير العمل.

4- عمل مسابقة أفضل توجيه بكل إدارات الجيزة التعليمية.

5- تمكين الشباب من القيادة ممن ينطبق عليهم الشروط في ظل الحوكمة والتحول الرقمي.

إثابة المتميزين ومحاسبة المقصرين

6- متابعة نتائج الامتحانات بالمدارس وإثابة المتميزين ومحاسبة المقصرين في تدنى النتائج بالمدارس.

7- تكريم طلاب تعليم الجيزة المتميزين والحاصلين على مراكز على مستوى العالم والجمهورية خلال افتتاح ملاعب المديرية قريبًا.

8- المتابعات الميدانية المستمرة أساس العمل من قبل المراحل والتوجيهات حيث أنهما يعتبرا رمانة الميزان للعملية التعليمية.

9- ضرورة متابعة خطط الموجهين بالإدارات التعليمية من قبل موجهي العموم بالمديرية وكذلك متابعة المعلمين من قبل الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية لكي نحصل على نتائج متميزة في الأنشطة والتفوق الدراسي بما يليق بمحافظة الجيزة وعراقتها.

10- متابعة جميع الصيانات بجميع مدارس الجيزة.