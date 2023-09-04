كيف تصبح عضوا في برلمان شباب مصر؟.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني، فتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر «نموذج محاكاة مجلس النواب»، تحت شعار «كُن قياديًا.. كُن مؤثرًا».

وترصد السطور التالية، مواعيد التقديم لعضوية برلمان شباب مصر وشروط وكيفية التقديم، كما يلي.

مواعيد التقديم

في الفترة من 3 لـ10 سبتمر الجاري.

شروط ومعايير الانضمام لبرلمان شباب مصر

1- السن لا يتعدى 25 عاما ولا يقل عن 18 عاما.

2- أن يكون عضوا بأحد مراكز الشباب، وحال عدم وجودها، فعليه التوجه لأقرب مركز شباب لعمل عضوية بالمركز.

كيفية التقديم

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّ الراغب في التقديم للانضمام لعضوية برلمان شباب مصر، يتطلب الاشتراك من خلال الرابط التالي https://www.emys.app/youth/elecY_parliament form4

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، إلى أنّه سيتم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين بمديريات الشباب والرياضة في نطاق كل محافظة، كما سيتم فتح باب الانضمام لعضوية برلمان شباب مصر شهريًا، من يوم 3 لـ10 لإتاحة الفرصة لمشاركة الأعضاء.

يذكر أنّ برلمان الشباب، برنامج تدريبي تثقيفي يعبر فيه النشء والشباب عن آرائهم بحرية، ويتدربون على الممارسة الديمقراطية، فضلا عن المشاركة في صنع القرار من خلال مناقشات جادة وفعالة لقضايا وطنهم بأسلوب علمي.

نموذج محاكاة لمجلس النواب

ويعتبر برلمان شباب مصر، نموذجًا تدريبيًا وصورة مصغرة من مجلس النواب، يعمل على إعداد وتأهيل الشباب لتولي المناصب التشريعية والتنفيذية، ويكونوا أعضاء فاعلين في بناء الجمهورية الجديدة.

وتقدّم وزارة الشباب والرياضة من خلال برلمان شباب مصر، تدريبًا علميًا على ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية، ممثلة في «السؤال، وطلب الإحاطة، والاستجواب».