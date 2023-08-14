وزارة الشباب والرياضة تعلن تفاصيل يوم توظيفي مفتوح.. اعرف الموعد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة «توظيف مصر» عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» أن الوظائف المتاحة تتمثل في:

الوظائف المطلوبة

-فني إشراف داخلي.

-فني تنظيف واجهات.

-فني كهرباء.

-فني سباكة.

-فني ميكانيكا.

شروط التقدم للوظائف

جميع المؤهلات مطلوبة

مؤهل عالي ومتوسط و فوق متوسط

موقف واضح من التجنيد

وأوضحت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، أن موعد اليوم التوظيفى المفتوح يوم الثلاثاء القادم الثانى والعشرون من أغسطس الجارى، من الساعة العاشرة صباحا وحت الثالثة عصرا.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن مقر إنعقاد اليوم التوظيفى المفتوح بمركز شباب كفر نصار آخر فيصل أمام موقف 28 الجديد بفيصل يوم الثلاثاء 22 أغسطس.

المميزات الوظيفية:

رواتب مجزية

تأمين طبي واجتماعي

كيفية التقديم للوظائف

وطالبت وزارة الشباب والرياضة، الراغبين فى التقديم للوظائف ملء الاستمارة من هنا.