تدشين شعبة برلمان شباب مصر داخل النوادي الرياضية بالشرقية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر والمحاسب أحمد رضا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة برلمان الشباب في حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وذلك لبحث آليات تدشين شعبة برلمان الشباب داخل النوادي الرياضية بالمحافظة.

برلمان الشباب فرصة حقيقية

خلال اللقاء استعرض رئيس برلمان شباب مصر أهمية شعبة برلمان الشباب حيث تعد فرصة حقيقية لحصول الشباب على الخبرات اللازمة المؤهلة للعمل العام والسياسي والمجتمعي وذلك من خلال تنظيم لقاءات حوارية وندوات بمشاركة مجموعة متميزة من القيادات السياسية والتنفيذية السابقة، كما تساعد على تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن فهي بمثابة منبر سياسي اجتماعي شبابي يرسخ معاني الحوار الفعال البناء تحت مظلة الدولة ويكون من خلال وزارة الشباب والرياضة في الأندية الشبابية والرياضية المختلفة.

خبرات العمل السياسي للشباب

أضاف رئيس برلمان شباب مصر أن شعبة برلمان الشباب داخل النوادي الرياضية بالمحافظات تعد محاكاة حقيقية للبرلمان ففيه يكتسب الشباب خبرات العمل السياسي ليصبحوا كوادر سياسية في المستقبل قادرة على المشاركة في كافة الفعاليات والإستحقاقات الدستورية التي تمر بها البلاد، موجها الدعوة لمحافظ الشرقية لحضور أولى جلسات تدشين شعبة برلمان الشباب بالشرقية.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن المديرية استطاعت تكوين كيانات شبابية بنطاق الأندية والمنشآت الشبابية بالمحافظة لخلق جيل جديد من المتطوعين لخدمة المجتمع بالشرقية، لافتاً إلى أنه تم اختيار 15 ناديا مجهزا بالإمكانيات المادية والبشرية لإستضافة الندوات واللقاءات الحوارية المختلفة .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن محافظة الشرقية لها السبق في تنفيذ المبادرات والمشروعات الشبابية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة فدائماً تكون على مستوي الحدث، كما لها دور أساسي في تنفيذ مبادرة إشراك الشباب لمعاينة تنفيذ المشروعات الخدمية والقومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لإطلاعهم على الإنجازات التي تحققها الدولة في كافة المجالات.

شعبة برلمان الشباب داخل النوادي الرياضية

وأشاد المحافظ بفكرة تدشين شعبة برلمان الشباب داخل النوادي الرياضية بالمحافظة والتي تأتي تزامناً مع انطلاق جلسات الحوار الوطني الذي تشهده البلاد بمشاركة نخبة كبيرة من السياسيين والمثقفين وممثلي الأحزاب والنقابات وذلك للمساهمة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن اللقاءات الحوارية تهدف إلى فتح قناة اتصال حقيقية بين الدولة والشباب يتم من خلالها تبادل الرؤى والتوجهات بشكل حقيقي وكذلك استعراض المشكلات والقضايا التي تحظي بأولوية لدي جميع فئات الشعب وإتاحة الفرصة لعرض مقترحاتهم ومبادراتهم من أجل الوصول إلي رؤية مشتركة بين الدولة والشباب، مؤكدا أن الشباب ركيزة أساسية في تقدم المجتمع ورقيه فهم طاقة فاعله يجب استغلالها للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض بالوطن.