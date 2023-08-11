بـ600 جنيه.. مواعيد رحلات وزارة الشباب والرياضة في أغسطس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، على مدار الأيام الماضية، إطلاق أفواج جديدة ضمن رحلات «اعرف بلدك» إلى بعض المدن، لمساعدة المواطنين على قضاء أوقات مميزة على المدن الساحلية والشواطئ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن رحلات «اعرف بلدك» في شهر أغسطس ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، بأسعار مخفضة، وتأتي كما يلي:

رحلات وزارة الشباب في أغسطس

أعلنت الوزارة عن إطلاق فوج جديد ضمن رحلات «اعرف بلدك» إلى الإسكندرية، خلال الفترة من 20 حتى 24 أغسطس الجاري، لمواطني محافظتي الأقصر وقنا فقط.

- مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

- المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.

- قيمة الاشتراك في الرحلة تصل إلى 600 جنيه من كل مشارك.

- تكون الإقامة والإعاشة طوال مدة الرحلة في المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

- يجرى التسكين في غرف رباعية.

كيفية الاشتراك في الرحلة

وعلى الراغبين في الاشتراك والسفر إلى مدينة الإسكندرية الضغط على الرابط الاإكتروني من هـــنا؛ إذ يجرى التسجيل وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الإلكتروني من منافذ وماكينات «فوري».

رحلات اعرف بلدك إلى الغردقة

كما أعلنت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن الفوج الثاني من رحلات «اعرف بلدك» إلى الغردقة، خلال الفترة التالية من 19 حتى 23 أغسطس الجاري، لمحافظتي المنيا وأسيوط فقط، ويمكن الاشتراك من خلال الضغط هنا.

- مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال

- المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.

- قيمة الاشتراك: 900 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة في المدينة الشبابية بالغردقة