رئيس بلدية جنين: توتر في الضفة الغربية إثر اقتحامات «الاحتلال الإسرائيلي»

قال نضال عبيدي، رئيس بلدية جنين، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت خلال الساعات الماضية بعض المناطق في جنين ومحيطها.

اقتحام ومداهمة مناطق عديدة وصلت نابلس

وفي حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، أضاف «عبيدي» أنّ المنطقة أصبحت في حالة توتر، خصوصًا بعد مداهمة مناطق عديدة وصلت نابلس.

وأكد أنّ الهدف من الاقتحام كسر شوكة المقاومة، لكن الاقتحامات السابقة أثبتت فشلها، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من جنين بعد اعتقال عدد من المواطنين.

إصابة 5 مواطنين بالرصاص

وأُصيب 5 مواطنين بالرصاص، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلًا قيد الإنشاء في قرية طورة غرب جنين، بحجة عدم الترخيص.

يُشار إلى أنَّ سلطات الاحتلال أخطرت 13 منزلًا في القرية تمهيدًا للهدم، بحجة عدم الترخيص.