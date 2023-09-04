6 نصائح من «حماية المستهلك» بشأن طريقة تشغيل غسالات الملابس في الصيف

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن 6 نصائح بشأن طريقة تشغيل غسالات الملابس، وما قد تتطلبه من استخدام بقدر أكبر من الأجهزة الأخرى.

ونصح الجهاز عبر «فيس بوك»، بتشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها، لأنها ستقوم باستهلاك نفس كمية الطاقة عند تشغيلها بملابس أقل من حمولتها.

ترشيد استهلاك غسالة الملابس

1- يفضل تشغيل الغسالة بكامل حمولتها، لأنها ستقوم باستهلاك نفس كمية الحمولة والطاقة.

2- يجب المحافظة على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف في الغسالة.

3- استخدم درجة حرارة مناسبة لدرجة اتساخ الملابس المراد تنظيفها.

4- مراعاة تنظيف فلتر الغسالة بشكل مستمر، لأن اتساخه قد يكون السبب في رفع فاتورة الكهرباء.

5- يمكن تجفيف الملابس من خلال أشعة الشمس، بدلًا من المجفف الكهربائي، للتوفير في فاتورة الكهرباء.

6- حال شراء غسالة جديدة، يفضل شراء غسالة أكثر كفاءة وأقل استهلاك للكهرباء، ويمكن معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة من الخارج.