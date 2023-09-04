قطع الكهرباء عن بعض الأماكن في الإسكندرية.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، اليوم الاثنين، مواعيد قطع التيار الكهربائي عن بعض الأماكن بالمحافظة، وذلك بسبب أعمال الصيانة التي ستتم بتلك المناطق، على أن تعود الخدمة مرة أخرى بعد الانتهاء منها.

مناطق شرق الإسكندرية

وقالت الشركة إنه فى شرق الإسكندرية سيتم قطع التيار عن المناطق التالية للقيام بأعمال الصيانة ‏المندرة، في عمارات فيصل 43 .53. 54 إلى جانب سيدى بشر 79 شارع إسماعيل فهمي، بالإضافة إلى الضرائب شارع خالد بن الوليد - سابا باشا شارع إسحاق مع شدس.

‏مناطق وسط الإسكندرية

كما سيتم قطع التيار ببعض مناطق وسط الإسكندرية لأعمال الصيانة وهى أبيس، وكشك الإضاءة ومحرم بك كشك إضاءة الطريق الصحراوي.

مناطق غرب الإسكندرية

كما أعلنت الشركة عن مناطق سيتم قطع التيار بها لأعمال الصيانة بغرب الإسكندرية وهي: «الدخيلة، أم زغيو مصنع البلاستيك ومصنع البلاط، البيطاش شارع قاصد كريم متفرع من شارع الشاطىء، الهانوفيل مساكن الحديد والصلب أبو يوسف، برج العرب وابني بيتك»، مؤكدة أن قطع التيار سيتم لأعمال الصيانة والتي تبدأ من 9 صباحاً وتنتهي في 12 ظهرًا.