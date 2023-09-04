خطوة بخطوة.. كيفية التعامل مع أعطال عداد الكهرباء مسبق الشحن

قدّمت شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات، بعض الإرشادات التي تفيد مستخدمي الكهرباء من أصحاب العدادات مسبقة الشحن بأنواعها «ذكي وكودي»، بعد التوسعات التي أجرتها شركات التوزيع، لتوضيح الرموز التي تظهر بشاشات عدادات الكهرباء ويصعب على المستخدمين التعامل معها.

وكانت إدارة الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، نشرت المعلومات التي يجب معرفتها للتعامل الفوري مع عداد الكهرباء في حالة حدوث عطل فني، عبر منشور على فيس بوك.

كيفية التعامل مع الأعطال الطارئة لعداد الكهرباء مسبق الشحن

وترصد السطور التالية، كيفية التعامل مع الأعطال الطارئة لعداد الكهرباء مسبق الشحن.

الأكواد التي تظهر على الشاشة وكيفية الحل

- كود Err - 1

يرمز إلى أنّ كارت العداد الذي قمت بإدخاله تالف أو لا يمكن قراءته، والحل الذهاب لشركة التوزيع التابع لها لاستخراج بدل تالف.

- كود Err - 0204

يدل على امتلاء ذاكرة العداد الذكي، ولا يستطيع استقبال أي بيانات جديدة من الكارت، والحل التواصل مع الشركة لإعادة تصفير أو تشغيل الكارت من جديد.

- كود Err - 1091

تدل على وجود مشكلة بتغيير وقت العداد، فكارت الإطلاق انتهت فترة صلاحيته، والحل هو الذهاب لشركة توزيع الكهرباء، حتى تتمكن من استخراج بدل تالف للكارت، أو ضبط الوقت من قبل الموظف المختص.

- كود Err - 0201

الكود يرمز لوقوع خطأ في البيانات الخاصة بتاريخ العداد، والحل تقديم طلب لإعادة برمجة العداد وإدخال الكود بشكل صحيح.

- كود Err - 0500

أنك قمت بإخراج كارت العداد قبل قراءته بصورة كاملة، والحل يجب إعادة الكارت للمكان المخصص وانتظار قراءة البيانات بشكل صحيح.

- كود Err - 0200

يعني أنّ العملية التي تمت على الكارت غير صحيحة، والحل الرجوع لآخر عملية وإعادة تنفيذها مرة أخرى على الكارت.