محافظ الغربية يوجه بالتصدي لمخالفات البناء ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية، وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها محافظة الغربية لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن، كما وجه باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، ورفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة «صوتك مسموع» و«الغربية بتتغير بيكم».

التصدي للبناء المخالف

كما وجه المحافظ باستمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة، وتنفيذ معارض الاستعداد لدخول المدارس.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الغربية ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بتطوير ورصف الطرق طبقا للجداول الزمنية المحددة.