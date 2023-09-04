«فاتورتك هتبقى صفر».. كم تكلفك كهرباء 3 غرف بالطاقة الشمسية؟

قال المهندس روماني حكيم، نائب رئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، إن تكلفة توصيل وحدة طاقة شمسية للمنزل تصل لـ 100 ألف جنيه، وهي كانت ثلث هذا الرقم، مشيرًا إلى أن كل مواطن يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول لفاتورة صفر.

وأشار حكيم، إلى أن متوسط تكلفة الكيلو وات لـ 35 ألف جنيه، بمعنى أن المنزل المكون من غرفتين أو ثلاث غرف من الممكن أن ينفذ وحدة طاقة شمسية بتكلفة لن تزيد عن 100 ألف جنيه، ويستطيع المواطن التعاقد على تمويل المحطة من خلال البنوك، وتقسيطها، وتوفر المحطة له عوائد لـ 25 سنة على الأقل.

قدرة المواطن على عمل محطة طاقة فوق سطح منزله

وأشار حكيم إلى أن القرار الصادر من 2014 بقدرة المواطن على عمل محطة طاقة فوق سطح منزله، ويربط بالشبكة، وتوفير كل المزايا بأقل تكلفة، والاستفادة من التعاقد مع الحكومة رسمياً والتعامل بآلية التبادل، وضخ الطاقة الشمسية نهاراً وإعادة ضخها ليلاً، وعليه يتم خصمه منه وخلال فترة لا تقل عن 5 سنوات يكون لديه القدرة على التحول لصفر استهلاك، شهرياً.

مصر تمتلك ثالث أكبر محطة طاقة شمسية

وأكد حكيم، أن مصر تمتلك ثالث أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، ومصر لديها شراكة جديدة مع الصين من خلال دخولها بمنظمة البريكس، وتستطيع مصر نقل الأفكار من الصين وتطوير البحث وتعزيز الشراكة وتزويد مصر وكل أفريقيا بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية، ونستطيع تصدير الطاقة للخارج.