«تعليم الإسكندرية»: دورة تدريبية حول الطاقة الشمسية لمواكبة سوق العمل

قالت المهندسة أمل حسان مدير إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن» إنه في إطار اهتمام القيادة السياسية، ووزارة التربية والتعليم وتعليم الإسكندرية، بالتعليم الفني كونه أحد ركائز الصناعة والتدريب والتجهيز لسوق العمل، قامت إدارة غرب الإسكندرية التعليمية بتنظيم دورة تدريبية عن أساسيات الطاقة الشمسية.

بدء فعاليات الدورة التدريبية حول أساسيات الطاقة الشمسية

وأشار عادل حسين مدير عام إدارة غرب التعليمية، إلى بدء فعاليات الدورة التدريبية حول أساسيات الطاقة الشمسية والمشاريع الفنية التي ينظمها المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بمعهد ومدرسة «دون بوسكو» بإشراف الأب مرقس حلمي نائب مدير المعهد، وعماد مجدي مسئول الشئون الإداريةوقدري وجية منسق الكورسات الحرة، ومينا مجدي المستشار الفني والأكاديمي للمعهد الأوربي للتعاون والتنمية.

خبرة في مجال الطاقة

وأضاف عادل حسين، أن الدورة التدريبية عن أساسيات الطاقة الشمسية والمشاريع الفنية لمعلمي قسم الصيانة الكهربائية المطور، بمدرسة الرأس السوداء الصناعية بنين والورديان الصناعية بنات، الهدف منها إكساب الخبرة العملية للمعلمين والمعلمات لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الطاقة الشمسية، لنقل الخبرات لأبناءنا الطلاب.