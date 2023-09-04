«مصر أكتوبر»: المرأة المصرية ركيزة وداعمة أساسية لثورة 30 يونيو

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الدستور المصري لعام 2014 أعطى للمرأة الكثير من الحقوق، مؤكدة أن الدستور في المادة 11 منع التميز بين الرجل و المرأة، وأعطى للمرأة حقوق ساسية خاصة بها.

وأضاف خلال لقائها على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي كرم المرأة، وفي ثورة 30 يونيو كانت المرأة المصرية الركيزة و الداعمة الأساسية، والعمود المرتكز عليه الظهير الشعبي المصري.

وأشارت إلى أن قيادة حزب مثل مصر أكتوبر ليست بالهينة، والحزب شهد قيادات عديدة واعية بالعمل السياسي والحزبي، بداية من اللواء محمود خلف حتى الآن.