«مصر أكتوبر» يطلق مبادرة لدعم المرأة المعيلة: قرض حسن وتدريب على حرف

عقدت أمانة المرأة المركزية بحزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة داليا هندى، اجتماعا تنظيما، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب.

المشاركون في الاجتماع

وشارك في الاجتماع كل من اللواء أسامة حامد، أمين التنظيم المركزية بالحزب، والدكتورة رنا النطار مساعد رئيس الحزب لأمانة المرأة، وشيماء خروب، ونهال أبو وافيه، والدكتورة لمياء عفره، والمستشارة سلوى عبد السلام، الأمناء المساعدين لأمانة المرأة بالمركزية، ونادية الطحان، وسومة أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة بالمركزية، وممثلين لمحافظتى البحيرة وشمال سيناء.

وتناول الاجتماع التنظيمي، خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة دور الأمانة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إطلاق مبادرة «إيديك فى أيدينا حقها واجب علينا»

وأعلن المشاركون في الاجتماع التنظيمي، إلي إطلاق مبادرة تحت عنوان «إيديك فى أيدينا حقها واجب علينا»؛ لمساعدة المرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، فى إجراءات قرض «مستورة» بدون فوائد المقدم من بنك ناصر الاجتماعى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم التواصل مع السيدات واتخاذ اللازم في نشر هذه المبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومساعدتهن في تجميع الأوراق الخاصة بقبول تلك السيدات فى هذه المبادرة، وتقديم كل المساعدات المادية واللوجيستية لتلك السيدات.

وسيتم العمل على تدريب تلك السيدات على الحرف والمشغولات اليدوية، والبحث عن مصادر تسويقية لهذه المنتجات، وسيتم الإعلان عن تلك المبادرة والبدء بها من خلال أمانة المرأة بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة.