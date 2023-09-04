رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بوتين: منفتحون على التفاوض بشأن أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية

كتب:

هانى حسن
02:29 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
بوتين

بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انفتاح موسكو على التفاوض بشأن أزمة اتفاق الحبوب الأوكرانية، مشيرًا خلال لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي، اليوم الاثنين، إلى تلقي اقتراح من أنقرة لإنهاء الأزمة، حسب تقرير لقناة القاهرة الإخبارية.

تطور العلاقات بين أنقرة وموسكو

وشدد بوتين على أن العلاقات بين أنقرة وموسكو تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصةً على مستوى التجارة، مشيرًا إلى أنه جار استكمال المفاوضات الخاصة بإنشاء مركز للغاز الطبيعي.

حل أزمة الحبوب الأوكرانية

وأضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون على طاولة النقاش بين الجانبين، خاصةً أن أردوغان يحمل بالفعل مقترحًا لحل أزمة الحبوب الأوكرانية، موضحا أن المحادثات ستتناول أيضًا التنسيق بشأن الملف السوري.

اقرأ المزيد:

بوتين يعلن عن لقاء مرتقب مع الرئيس الصيني لتطوير العلاقات

«القاهرة الإخبارية»: أردوغان يستعد لزيارة روسيا لبحث اتفاق الحبوب مع بوتين

مستشار إردوغان: زيارة روسيا «حيوية» لإعادة إحياء اتفاق الحبوب

«لافروف»: انتهاء اتفاق الحبوب يعني سحب الضمانات الأمنية في البحر الأسود
بقلم هانى حسن