بوتين: منفتحون على التفاوض بشأن أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انفتاح موسكو على التفاوض بشأن أزمة اتفاق الحبوب الأوكرانية، مشيرًا خلال لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي، اليوم الاثنين، إلى تلقي اقتراح من أنقرة لإنهاء الأزمة، حسب تقرير لقناة القاهرة الإخبارية.

تطور العلاقات بين أنقرة وموسكو

وشدد بوتين على أن العلاقات بين أنقرة وموسكو تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصةً على مستوى التجارة، مشيرًا إلى أنه جار استكمال المفاوضات الخاصة بإنشاء مركز للغاز الطبيعي.

حل أزمة الحبوب الأوكرانية

وأضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون على طاولة النقاش بين الجانبين، خاصةً أن أردوغان يحمل بالفعل مقترحًا لحل أزمة الحبوب الأوكرانية، موضحا أن المحادثات ستتناول أيضًا التنسيق بشأن الملف السوري.