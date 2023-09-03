مستشار إردوغان: زيارة روسيا «حيوية» لإعادة إحياء اتفاق الحبوب

أكد عاكف جغطاي قليج، كبير مستشاري الرئيس التركي للسياسة الخارجية والأمن، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، سيركزان خلال اجتماعهما غدًا الاثنين، على إحياء العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، مع سعي أنقرة لإعادة موسكو إلى الاتفاق.

وأضاف «قليج» في مقابلة تلفزيونية: « نلعب دورًا رئيسيًا هنا، نرى دعمًا قويًا من أنحاء العالم لتفعيل ممر الحبوب»، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الأحد.

إعادة فتح ممر الحبوب على جدول قمة بوتين وأردوغان

وأوضح «أن الوضع الحالي (لاتفاق الحبوب) سيناقش في القمة غدًا الاثنين، نحن متحفظون لكننا نأمل في تحقيق النجاح لأن هذا الوضع يؤثر على العالم بأسره»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح نهر الدانوب طريقًا رئيسيًا لأوكرانيا لتصدير الحبوب، منذ يوليو الماضي، عندما انسحبت روسيا من اتفاق الحبوب، الذي تم التوصل له بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، والذي يتيح ممرًا آمنًا لصادرات كييف من الحبوب والبذور الزيتية والزيوت النباتية عبر موانئ البحر الأسود.

مشكلات تتعلق بأنظمة الدفع الدولية تحيط بالاتفاق

وأكد «قليج» أن أنقرة تدرك التعقيدات الفنية المحيطة بالاتفاق، لاسيما فيما يتعلق بالحبوب الروسية وآليات الدفع، وأن المشكلة تتعلق كذلك بأنظمة الدفع الدولية مثل سويفت، ما يشكل تحديات متعددة الأوجه.

وأضاف «هنا قرار الزعيم الروسي مهم، أعتقد أن الاجتماع الثنائي بين أردوغان وبوتين سيلعب الدور الأكثر أهمية في هذه القضية».