بوتين يعلن عن لقاء مرتقب مع الرئيس الصيني لتطوير العلاقات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينج، من أجل تطوير العلاقات بين موسكو وبكين قريبًا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

حضور دورة الألعاب الشتوية

وزار بوتين الصين آخر مرة في فبراير 2022، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إصدار الأمر بالهجوم على أوكرانيا، حيث حضر دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين، وأجرى محادثات مع نظيره الصيني، أعلن فيها الجانبان عن شراكة «بلا حدود».

والشهر الماضي، قال يوري أوشاكوف، مساعد بالكرملين للسياسة الخارجية، إن بوتين يعتزم زيارة الصين لحضور المنتدى، في حين قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن الصين دعت بوتين باعتباره «الضيف الرئيسي»، حسبما ذكرت وكالة «تاس الإخبارية» في مايو الماضي.

دور وسيط محايد للصين

وسعت الصين مؤخرًا، للعب دور وسيط محايد في الأزمة الأوكرانية، بطرح خطة مكونة من 12 نقطة لإحلال السلام في أوكرانيا، التي تضمنت دعوات لاحترام السيادة، وتسهيل تمرير صادرات الحبوب، ووقف جميع الأعمال العدائية.