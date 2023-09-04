كيف تعرف موعد نفاد رصيد كارت العداد مسبق الدفع؟.. لمبة وصوت خافت

يعتبر نفاد شحن رصيد كارت عداد الكهرباء بشكل مفاجئ، من المشكلات التي تواجه المواطنين الذين يستخدمون عداد الكهرباء مسبق الدفع «الكارت»، وهناك طرق عدة سهلة لشحن عداد الكهرباء، في جميع شركات توزيع الكهرباء بأنحاء المحافظات، للتيسير على المشتركين عملية شحن العداد مسبق الدفع، حيث أتاحت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، طرقا للتعرف على موعد انتهاء رصيد الكارت الخاص بالعداد.

طرق التعرف على موعد انتهاء رصيد الكارت الخاص بالعداد

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، طرق التعرف على موعد انتهاء رصيد الكارت الخاص بالعداد، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

لمبة بيان وصوت خافت

أوضحت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، إن العداد مسبق الشحن يقوم التنبيه بموعد انتهاء الرصيد عند الوصول لـ 10 جنيهات، عن طريق إضاءة «لمبة بيان»، وعند وصول الرصيد 5 جنيهات، يتم إصدار صوت خافت.

ووفقًا لهندسة كهرباء التحرير، فإن حال انتهاء الرصيد، يمكن للعميل استعادة الكهرباء لمدة تصل لـ 48 ساعة بشكل مؤقت لحين شحن الكارت، بطريقة وضع الكارت في العداد بدون شحن يعمل حتى أن يتم الشحن مرة أخرى.