7 نصائح لمستخدمي العداد الكارت مسبق الشحن.. أبرزها التأكد من ضبط التاريخ

كشفت شركة توزيع الكهرباء جنوب القاهرة، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة، عن بعض الإجراءات والنصائح التي يجب على المواطنين المستخدمين للعدادات الكارت مسبقة الدفع، إتباعها للتعامل بشكل سليم، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية.

نصائح لمستخدمي العداد الكارت مسبق الشحن

1- تأكد من ضبط التاريخ في العداد، ويكون ذلك وفقًا للتقويم الميلادي حتى يستفيد المواطن المشترك من خاصية الوقت الصديق- friendly time، أيام الجمع وفي العطلات الرسمية ومن الترتيب الزمني لشرائح الاستهلاك.

2- يجب على المشترك وضع الكارت في العداد قبل الذهاب لمركز الشحن الخاص بالعداد.

3- يجب على المشترك استلام إيصال الشحن قبل مغادرته لمركز الشحن.

4- يجب على المشترك القيام بوضع الشحن في العداد ويتأكد من صحة مبلغ الشحن.

5- وفي حالة عدم قبول العداد للشحنة يتم تسجيل الرسالة الخطأ erro، والتي ستظهر بالعداد، ويجب على المشترك تصويرها إن أمكن قبل ذهابه لمركز الشحن ليتم حل المشكلة الذي واجهها بسرعة.

6- من الضرورة قيام المشترك بمتابعة المبلغ المتبقي في العداد ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء عنه.

7- عدم فتح غطاء روزتة العداد «أطراف التوصيل» لتجنب أي غرامة مالية.