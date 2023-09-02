تعرف على أسباب تمنع قبول كارت شحن عداد الكهرباء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أسباب عدم قبول كارت شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسباب عدم قبول كارت رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع، والتي يجب الالتزام بها، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية، إلى أسباب عدم قبول كارت الشحن رصيد العداد الكهرباء مسبوق الدفع، وحددها كالتالي:-

أسباب رفض العداد لشحن كارت الكهرباء

1-عدم تنشيط وتحديث كارت الكهرباء.

2- كارت الشحن تالف ولا يعمل.

3- الكارت به شحنة لا يتم تفريغها من قبل.

4- كارت شحن الكهرباء المستخدم لا يخص الشركة التابع لها العداد.

5- كارت شحن الكهرباء لا يخص العداد ذاته.

6 منافذ استقبال الشكاوى

يوفر جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، 6 منافذ لاستقبال شكاوى المواطنين، والتي تتعلق بالكهرباء، وهي كالتالي:-

1- استقبال الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز http://egyptera.org/ar/.

2- استقبال الشكاوى من خلال إيميل تلقي الشكاوى http://egyptera.org/ar/.