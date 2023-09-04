قيادة «شرق القناة» تنظم احتفالية تسليم عقود المنتفعين بالأراضي الزراعية في سيناء

نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الواقعة ضمن القرار الجمهوري 171 لسنة 2022.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية، والتعاون مع الوزارات والجهات في الدولة للتعاون لتنمية وإعمار سيناء، والمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها تلك الرقعة الغالية من أرض الوطن.

بدأت الاحتفالية بكلمة اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على تقديم الدعم لأبناء سيناء بعد اقتلاع جذور الإرهاب، وبداية التنمية الشاملة في مناحي الحياة كافة، وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لجميع المواطنين.

أعقب الكلمة، عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، استعرض جهود القوات المسلحة ومشاركتها في عملية التنمية في شبه جزيرة سيناء.

وألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة استعرض خلالها التطور الذي تشهده الدولة في زراعة واستصلاح الأراضي بوجه عام، وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص، ما يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتوفير الباقي للتصدير.

فيما ألقى اللواء أركان حرب حسن عبدالشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة السياسية لدعم مقومات التنمية الشاملة في شمال سيناء، مشيرًا إلى تقديره للتضافر بين مؤسسات الدولة كافة، لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع بشتى مناحي الحياة، كما وجّه التحية لأبناء سيناء وجميع محافظات القناة لدورهم الوطني تجاه وطنهم الحبيب، معربًا عن سعادته بتلك اللحظة التي تستكمل بها تلك الرؤية لحصد ثمار الأمن والخير والرخاء.

أعقبها مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية لأبناء شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وتقديم عروض شعبية احتفالاً بتلك المناسبة.

وأشاد أبناء محافظة شمال سيناء، بتلك الخطوة، موجّهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتسليم العقد المؤمن، مؤكدين أنّها خطوة لخدمة أبناء سيناء، مشيرين إلى أنّها عقود وحفظ ملكية لهم.

حضر الاحتفالية، عدد من المحافظين، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الجهاز الوطني لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من أعضاء الجمعيات الأهلية وأجهزة الحكم المحلي.