هبوط رحلة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض.. بعد 6 أشهر من البحث
كتب:
شروق مراد
04:34 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
صورة من عملية هبوط طاقم المركبة بالبحر
استطاع رائد الفضاء سلطان النيادي، أن يؤدي مهمة جديدة في مجال الفضاء، بعد أن قضى 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وخاض خلالها تجارب جديدة للكشف عن الكثير من الأسرار الخفية، بحسب ما أوضحته وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» على موقعها الرسمي.
وأعلن سلطان نيادي أن طموحه يزداد يومًا بعد الآخر، فهو لن يكتفي بالرحلة التي انتهى منها، وسينتظر مهمة جديدة، لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.