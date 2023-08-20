تحطم مركبة الفضاء الروسية «لونا-25» بعد 10 أيام من انطلاقها للقمر

أعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية «روسكوزموس»، اليوم الأحد، إن المركبة الفضائية الخاصة باستكشاف القمر «لونا-25»، تحطمت على سطح القمر، بعد دخولها لمدار غير خاضع للسيطرة، وفق ما أوردت وكالة «تاس» الروسية للأنباء قبل قليل.

لجنة للتحقيق في تحطم المركبة «لونا-25»

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، فإن الحسابات الأولية تشير إلى أن المركبة تحولت إلى مدار غير مخطط، ولا يمكن السير فيه، وبعدها اصطدمت بسطح القمر، مشيرةً إلى أنه تم تشكيل لجنة روسية مشتركة من الإدارات المختلفة ستحقق في أسباب فقدان «لونا-25».

جاء الكشف عن تحطم المركبة الفضائية على سطح القمر، عقب قليل من إعلان من المركبة الفضائية عن حالة طوارئ، أثناء محاولة دخول مدار ما قبل الهبوط، بحسب وكالة «روسكوزموس» الروسية، وكان يفترض أن تصبح هذه المركبة أول مركبة فضائية روسية تهبط على القمر منذ 47 عاماً.

معلومات عن المركبة الفضائية الروسية المحطمة

المركبة «لونا-25» كانت تزن 800 كيلوجرام، وجاءت خسارتها بعد عقوبات مفروضة على روسيا الاتحادية، منذ بداية أزمتها مع أوكرانيا نهاية فبراير 2022، يجري تمويل الوكالة الفضائية من قبل الحكومة الروسية، التي تحول جزءاً من التمويل المخصص لبرنامج الفضاء إلى الجيش الروسي.

وكان من المقرر أن تصل السفينة الفضائية الروسية إلى القمر، في ظل منافسة مع الهند، التي تستعد لإرسال سفينتها الأسبوع المقبل، وكان الهدف من إطلاق المركبة الروسية دراسة الصخور والحفر على سطح القمر، من خلال التصوير، وإرسال هذه الصور إلى الأرض للعلماء لدراستها، من أجل محاولة الحصول على مصادر مياه في الفضاء، أو أي معادن نفيسة تفيد البلاد.

رحلة السفنية المحطمة

وفي وقت سابق، أقرت وكالة روسكوزموس بأن مهمة «لونا-25» محفوفة بالمخاطر، ويمكنها الفشل، وقد انطلقت السفينة من قاعدة «فوستوشني كوزمزدروم» الفضائية، بمنطقة آمور في الشرق الأقصى من روسيا، في 11 أغسطس الجاري، ودخلت مدار القمر يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.