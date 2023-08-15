«السياحة»: لدينا 15 ألف مركبة سياحية.. بينها 5500 سيارة ليموزين

قال محمود عبدالرازق، مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي في وزارة السياحة والآثار، إنّ مصر تمتلك حاليا نحو 15 ألفا و704 مركبات سياحية مقسمة على النحو التالي، «1982 أتوبيسا، و1360 مينى باص، و6906 ميكروباصات، و5456 سيارة ليموزين»، فضلا عن وجود 11 ألفا و550 سائقا سياحيا.

وأضاف عبدالرازق لـ«الوطن»، أنّه في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الدولة للوصول بأعداد السياح إلى نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2028، فإنّ القطاع السياحي يحتاج إلى ضعف عدد المركبات السياحية الموجودة حاليا، موضحا أنّه يجب ألا يقل عدد المركبات السياحية بعد مرور 5 سنوات من الآن عن 30 ألف مركبة، لمواكبة أعداد السياح المنتظر قدومهم.

وأشار مدير عام الادارة العامة للنقل السياحي في وزارة السياحة والآثار، إلى أنّ سائقي المركبات السياحية يتلقون دورات تدريبية بصفة دورية، كما يتم إجراء الكشف الطبي الكامل عليهم في مدد بينية قصيرة، مشيرا إلى أنّ زيادة أعداد المركبات السياحية سيتبعها أيضا زيادة في أعداد السائقين، مشيدا بالكفاءة العالية لسائقي المركبات السياحية.

وأوضح عبدالرازق، أنّه حال إقرار عودة رحلات العمرة البرية هذا العام، فإنّ ذلك سيؤدي إلى تنوع أسعار برامج العمرة، واستقرار أسعار تذاكر الطيران وعدم زيادتها خاصة في ذروة موسم العمرة.