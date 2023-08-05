مع اقتراب الربع الرابع لـ2023.. خبراء سيارات يتوقعون بيع أكثر من 80 ألف مركبة

مع نهاية العام الجاري 2023 يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى تحديث سياراتهم الجديدة بماركات أخرى وموديلات أحدث مما كانت معهم، خاصة مع اقتراب الربع الرابع من عام 2023، ورصدت «الوطن» في تقريرها أهم وأبرز النصائح التي ينصح بها الخبراء المواطنين حال أرادوا شراء سيارة جديدة أو مستعملة.

بيع 40 ألف سيارة حديثة خلال أول 6 أشهر

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المصرية شهد خلال الربعين الأولين من عام 2023 بيع ما يقارب الـ40 ألف سيارة جديدة للمواطنين، متوقعا أن تشهد حركة بيع السيارات خلال الربعين الأخيرين من العام الجاري بيع نفس العدد.

وأضاف «السبع» في تصريح لـ«الوطن»، أن سبب عزوف نسبة من المواطنين عن شراء سيارات حديثة هو الأزمة الاقتصادية العالمية، بخلاف ما سببته الأزمة الأوكرانية الروسية من مشكلة واختلال في سلاسل التوريد الخاصة بكل المنتجات، «كل 3 أشهر يتم بيع ما يقارب الـ20 ألف سيارة جديدة، وأتوقع أن لا تتعدي مبيعات السيارات لعام 2023 الـ80 ألف سيارة».

خالد سعد: تراجع نسب الشراء سببه ضعف الاستيراد

يقول خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن مبيعات السيارات الحديثة قلت بنسبة كبرى عن العام الماضي نظرا لوجود أزمة تتعلق بسلاسل الإمداد والأزمة الاقتصادية العالمية، بخلاف الأزمة الأوكرانية الروسية.

وتوقع «سعد»، في تصريح لـ«الوطن» أن يشهد قطاع السيارات انخفاضًا في نسب شراء السيارات الجديدة، ذلك بسبب وجود فجوة كبرى ما بين العرض والطلب لما يخص السيارات في الأسواق، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار السيارات القديمة لمبالغ قياسية.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية انتهجت عددا من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتكاملة، في ظل احتلال هذا الملف أولوية قصوى لدى القيادة السياسية، وذلك بالتوازي مع إجراءاتها للإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة من انتشار جائحة كورونا وبعدها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.