وفاة الأمين العام الأسبق لمجلس النواب

أعلنت أسرة المستشار سامي مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس النواب، وفاته اليوم عن عمر ناهز 70 عاما.

ويعد المستشار سامي مهران، واحدا من أشهر من تولوا منصب الأمين العام لمجلس الشعب سابقا، وقدّم أداء قويا آنذاك، حفظت له الجلوس على الكرسى أكثر من 25 عاما متتالية، كما تولى الأمانة العامة لمجلس الشعب، في عهد الدكتور صوفي أبو طالب، والدكتور فتحي سرور.

ويرتبط المستشار سامي مهران، بعلاقات قوية مع نواب البرلمان في جميع أدوار الانعقاد التي تولى فيها الأمانة العامة، وكان معروفا عنه التواصل الدائم مع الشخصيات الحكومية والنيابية، ودائم تقديم الخدمات المختلفة للجميع، ولم تعلن أسرة المستشار سامي مهران حتى الآن، مكان انعقاد العزاء.