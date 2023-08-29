نائبة «التنسيقية»: تمثيل المرأة في البرلمان المصري تخطى النسبة المتوسطة

قالت آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إنه منذ 30 يونيو وتصدرت المرأة الصفوف الأولى وبدأ عصرمختلف لها، مضيفة: «منذ 2017 وهناك يوم للمرأة المصرية، وقد تم تكريمي به كإحدى 10 نماذج تمثيلًا للمرأة الرياضية».

تخطي النسبة المتوسطة للمرأة بمجلس النواب

أضافت «مدني»، عبر تغطية خاصة لشاشة «dmc»، في الفترة السابقة بمجلس النواب كانت نسبة المرأة به لا تتعدى 10%، وحاليًا تصل تقريبا إلى 28%، وقد استطعنا تخطي النسبة المتسوطة بالعالم وأصبحت المرأة تتمثل مهام قوية وكبيرة بالدولة ووظائف متنوعة.

برامج اقتصادية مساعدة لمرأة

وتابعت بأنه من الناحية الاقتصادية والجهود المقدمة للمرأة المعيلة والمرأة العاملة فهناك مبادرة «حياة كريمة» استطاعت أن تصل إلى كل مرأة بكل مكان في مصر، برنامج «تكافل وكرامة»، برامج «التمويل»، وأصبح به نسبة المرأة التي تستطيع أخذ دعم أو قروض لبدء مشاريع تتخطى 60% وخاصة السيدات غير القادرات.