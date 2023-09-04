رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عادات يومية تساعد على إنقاص الوزن.. منها ممارسة التمارين الرياضية

كتب:

شروق مراد
03:51 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
السمنة

السمنة

السمنة المفرطة إحدى المشكلات، التي تسبب أزمات صحية عند البعض، سواء فيما يتعلق بمشكلات القلب، أو عدم التركيز، لذا بات البعض يبحث عن عادات يومية ترفع معدل الحرق لديك وتساعدك في إنقاص الوزن، بحسب ما أوضحه موقع «Healthline».

ونصحت الدكتورة مروة شعير الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بتناول كميات مناسبة من البروتينات، وشرب المياه باستمرار، وممارسة التمارين الرياضية، لمزيد من التقاصيل اضغط على الرابط

اقرأ المزيد:

مركز «السمنة والسموم».. استقبال الحالات من جميع المحافظات

رئيس مجلس الشباب المصري: طرحنا مبادرات جادة لمحاربة السمنة

هل السمنة مرض نفسي؟

استشاري تغذية لـ«قناة الناس»: الحرمان من الطعام أبرز أسباب السمنة الموضعية
بقلم شروق مراد