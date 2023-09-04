عادات يومية تساعد على إنقاص الوزن.. منها ممارسة التمارين الرياضية

السمنة المفرطة إحدى المشكلات، التي تسبب أزمات صحية عند البعض، سواء فيما يتعلق بمشكلات القلب، أو عدم التركيز، لذا بات البعض يبحث عن عادات يومية ترفع معدل الحرق لديك وتساعدك في إنقاص الوزن، بحسب ما أوضحه موقع «Healthline».

ونصحت الدكتورة مروة شعير الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بتناول كميات مناسبة من البروتينات، وشرب المياه باستمرار، وممارسة التمارين الرياضية، لمزيد من التقاصيل اضغط على الرابط.