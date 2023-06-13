استشاري تغذية لـ«قناة الناس»: الحرمان من الطعام أبرز أسباب السمنة الموضعية

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية والتجميل، إنَّ المنع المطلق من أصناف الطعام المتنوعة، يؤدي إلى تراجع معدلات الحرق بالجسم على المدى الطويل، وصعوبة إنزال الوزن عند الرغبة في ذلك، بالإضافة إلى مشكلة السمنة الموضعية.

فهمي: السمنة في عصرنا الحالي مصنفة كمرض

أضاف «فهمي»، خلال استضافته ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ السمنة وزيادة الوزن مرض العصر، ومصنفة ضمن الأمراض التي تؤدي إلى أمراض أخرى مرتبطة بها مثل الضغط والسكر، موصيًا بأهمية المتابعة مع أخصائي التغذية وليس «بلوجرز» أو رياضيين غير مختصين لتجنب تطبيق معلومات خاطئة وضارة.

كيفية تكوين الجسم للسمنة الموضعية

تابع استشاري التغذية العلاجية والتجميل، أنَّ حرمان الجسم لفترة طويلة يؤدي لردة فعل طبيعية بتقنين ومنع الحرق ليقل بالتدريج وبالتالي عند محاولة إنقاص الوزن مجددًا سيعاني الشخص من مشكلة بطء حرق الدهون، وتساعد على زيادة السمنة الموضعية في أضعف نقاط بالجسم وذلك مع التخسيس المتكرر والعودة للوزن الزائد.