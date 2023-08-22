رئيس مجلس الشباب المصري: طرحنا مبادرات جادة لمحاربة السمنة

اجتمع محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور تامر الحمامي رئيس نادي ليونز ماجيستيك، وفريق عمل الحملة العالمية «Imagine the World without Obesity»، والدكتورة ندى ثابت عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة قرية الأمل، لبحث التعاون في مجال نشر الوعي الصحي حول السمنة، وتأثيرها السلبي على الأطفال والكبار.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الحق في الصحة، وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، مثل «100 مليون صحة، والقضاء على فيروس C»، والمبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار.

فعاليات في مختلف المحافظات

وقال «ممدوح»، في بيان له، إن المجلس يسعى لتنفيذ خطوات جادة لحزمة من الفعاليات في المحافظات المختلفة، تتمثل في قضاء يوم صحي لممارسة الرياضة واليوجا، ومحاضرات حول كيفية تناول الأكل الصحي من خلال أطباء في كافة التخصصات، على أن تشمل إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية للفئات المستهدفة في المرحلة الأولى بالمدن الجديدة.

علاج مرضى السمنة

ولفت رئيس مجلس أمناء الشباب المصري إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار تغيير حياة المصابين بمرض السمنة بشكل جذري، والوصول بمصر إلى دولة بلا سمنة، موضحًا أن هناك خطوات وأفكار خارج الصندوق في انتظار التنفيذ.