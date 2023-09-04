«التجريب المسرحي في مصر».. مائدة مستديرة بمهرجان القاهرة للمسرح

أقيمت ظهر اليوم الاثنين، سادس الجلسات الحوارية التي ينظمها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الثلاثين برئاسة سامح مهران، وهي مائدة مستديرة تحت عنوان «التجريب المسرحي في مصر.. مشكلات وحلول».

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وفي البداية، حرصت الدكتورة سامية حبيب، أستاذ النقد بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، على تذكر أبرز الراحلين في تاريخ المسرح المصري، ومنهم: سعد أردش، كرم مطاوع، وكثيرين في جميع المجالات، ووجهت رسالة للمسرحيين الحاليين قائلة: «أكملوا في مشواركم فالتجريب يحتاج منكم الكثير».

بينما تحدث الناقد المسرحي، أحمد عبد الرازق أبوالعلا، عن مفهوم التجريب في مصر، قائلا: «على الرغم من كثرة الكتابات التي تحدثت عن التجريب ولكن ليس هناك تعريف جامع مانع لهذا المفهوم».

فنانون يتحدثون عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بينما يرى الناقد المسرحي أحمد خميس، أن التجريب على الموروث الشعبي قٌدم فيه العديد من الكتابات المهمة، ولكن على الجانب الآخر هناك يأتي التجريب بمنطق الرقص المسرحي الحديث، والتي ظهرت له مجموعة من الإنتاجات لمواكبة الرقص المسرحي في العالم.

فيما تحدثت الفنانة سلوى محمد علي عن تجربتها في المسرح قائلة: "سأتذكر في البداية نهاد صليحة، هدى وصفي، محمد أبو السعود وغيرهم من المسرحيين الذين لهم أثر في حياتي قبل أن أتحدث عن تجربتي، مشيرًا إلى أنه من أوائل أعمالها في المسرح التجريبي كانت مع المخرج ناصر عبدالمنعم، والتي أكدت أنها تعلمت كثيرًا من معتزة صلاح عبدالصبور.

من جانبه قال المخرج طارق الدويري، إن وجود المهرجان التجريبي في بداية مسيرتي المسرحية كان مهمًا بالنسبة لي، وأتذكر عرض قدمه محمود البزاوي في معهد الفنون المسرحية يحمل اسم «الامبراطور عاشور»، فرأيت أننا قادرون على أن نرى العالم بشكل مختلف، ووقتها كان المهرجان التجريبي ضرورة.