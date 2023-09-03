7 عروض عربية وأجنبية في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

تشهد فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة الـ30، عددًا من العروض المسرحية المشاركة من بعض الدول العربية والأوروبية، واستمرار عقد من الورش الفنية، وذلك حسب ما أعلنت إدارة المهرجان، والإشارة إلى وجود عدد من الجلسات الحوارية المقرر عقدها اليوم.

7 مسرحيات اليوم في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، عرض 7 مسرحيات على عدد من المسارح المختلفة، أبرزها مسرحية «Iliad, epic poem by Homer»، وهو عرض يوناني في الساعة 6 مساء اليوم على خشبة المسرح القومي.

عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

كما يعرض على مسرح الجمهورية في الساعة 6 مساء اليوم مسرحية «مايراوش»، وهو عرض من دولة تونس، وعلى مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية تعرض المسرحية المصرية «الرجل الذي أكله الورق» في الساعة 6 مساءً.

وعلى مسرح الغد يعرض في الساعة 8 مساءً مسرحية «Teenage god» وهو عرض من دولة فرنسا، وعلى مسرح السلام تعرض مسرحية «ملف 12» وهو عرض من دولة العراق في الساعة 8 مساءً، وعلى مسرح البالون يعرض في الساعة 10 مساء مسرحية «السيد والعبد» وهو عرض من دولة البحرين، وفي نفس التوقيت على مسرح الفلكي تعرض المسرحية المصرية «الجنة من أجل إيكاروس».