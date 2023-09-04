«الدمية».. أحدث الحلول السحرية لتعليم مدربي سباحة الرضع في مصر (صور)

بـ«دمية» صغيرة، ظهرت طريقة مبتكرة قادمة من روسيا، لتتيح لمدربي السباحة في مصر، فرصة تعلم طرق تدريبية جديدة، في مجال يعد من أصبح المجالات في تلك الرياضة، وهو سباحة الرضع.

«الدمية».. الحل السحري لتعليم مدربي سباحة الرضع في مصر

ومع القلق الذي يعيشه أولياء الأمور مع قرارهم الجرئ بتعليم أبنائهم السباحة وهم لم يتخطوا أشهرهم الأولى في الحياة، على غرار الدول الأوروبية، وهي الرياضة التي انتشرت في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية.

وتحدثت «الوطن» مع المدرب والمحاضر الدولي محمد عبد المقصود صاحب أول أكاديمية في مصر لتعليم سباحة الرضع، والذي كشف عن سر طريقة التعليم الجديدة للمدربين، من أجل إعداداهم للتعامل مع الرضع لتعليمهم السباحة في سن مبكر، وهو ما يساهم في زيادة مناعتهم ومنحهم جسم رياضي سليم في المستقبل.

وقال عبد المقصود: «اقتبست فكرة تعليم المدربين الجدد سباحة الرضع باستخدام الدمي خلال فترة تواجدي في روسيا، حيث حصلت على دبلومة تخصصية في هذا المجال».

وأضاف: «متوسط عمر المدرب المتدرب تكون ما بين 20 إلى 22 عاما، وبالتالي ليس لديه حساسية مسك الأطفال، ما يعني أن تدريبه على طفل حقيقي سيعرض الأخير لخطر الإصابات».

صاحب أول أكاديمية سباحة رضع في مصر يكشف تفاصيل جديدة حول المجال

وأكمل: «مجال سباحة الرضع له هيبة واحترام، الموضوع صعب، ولما انتشر بشكل كبير بقى في أخطاء كتير، وأولها هي تعليم المدربين بأطفال حقيقيين، وبالتالي استخدام الدمي هو الأصح، لأن المدرب يجب أن يكون ملما بالأمر من الجانب الفسيولوجي والسيكيولوجي قبل بدء احتراف المجال عشان ميأذيش الطفل».

وأكد عبد المقصود، أنه تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر التربية الرياضية وعلاقتها بالأطفال ذوي الهمم، الذي تستضيفه الإمارات في شهر فبراير المقبل، ليصبح أول محاضر مصري يشارك في المؤتمر.