مرسى مطروح تحذر المصطافين من السباحة في الشواطئ المفتوحة بسبب حالة الطقس

أعلن مركز ومدينة مرسى مطروح منع السباحة في الشواطئ المفتوحة لعدم استقرارها، ورفع درجة التأهب والاستعداد، ونشر تحذيرات للمصطافين وزائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر، بسبب حالة عدم الاستقرار للبحر وارتفاع الأمواج.

شواطئ يمنع السباحة فيها

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إن الشواطئ الممنوع السباحة بها هي شواطئ عجيبة وأم الرخم والشواطيء الجديدة على طول كورنيش الأبيض ومينا حشيش والرميلة، وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية والمرور اليومي لمتابعة حالة البحر.

تحذير من نزول مزارات كليوباترا والغرام

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه جري التأكيد علي عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة .

شواطئ آمنة ومستقرة

وأوضح رئيس المدينة، في بيان أنه يمكن لرواد الشواطئ الاستمتاع بممارسة السباحة ونزول الشواطئ الآمنة في روميل والليدو والعوام والفيروز وبحيرة كليوباترا، ومطروح العام والنخيل والبسنت، والغرام والتأكيد علي الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يومياً والمسئولة عن توجيه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ، حفاظا علي أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، موجهاً التحية والتقدير لشبابنا من غطاسين الخير المتطوعين لإنقاذ حالة الغرق.

متابعة حالة الشواطئ

من جانبه، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه يتابع أول بأول الحالة العامة للشواطئ والتشديد علي مستأجرى الشواطىء خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم النزول المصطافين وكل المترددين على البحر خاصة في فترة النوات.

وأشار إلى أن هناك استجابة كبيرة من شباب مطروح بالالتزام بهذه التعليمات، كما يتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين، ورواد الشواطئ بحملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمدينة مرسي مطروح علي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.