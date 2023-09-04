«الثقافة» تكشف أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2023

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير بدورتها الثالثة 2023 المقامة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، مؤكدة أنّ الجائزة تُجسد عمق اهتمام الدولة المصرية بقيمة الإبداع والمبدعين وتأثيرهما الإيجابي في بناء الشخصية المصرية.

أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

وفق بيان وزارة الثقافة، جاءت أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، كما يلي.

فرع القصة

الفئة العمرية الأول:

- جمانة سامح محمد سالم عبد الحي من محافظة شمال سيناء.

- زينب شريف رضوان عبد الحميد من محافظة الجيزة.

الفئة العمرية الثانية:

- أنطونيوس أسعد عيد أسعد مسعد من محافظة المنيا

- طارق على إبراهيم إسماعيل الحوفي من محافظة القاهرة

فرع الشعر

الفئة العمرية الأولى:

- على محمد عبد الحليم أحمد عوض من محافظة دمياط

- يحيى محمد عبدالرؤوف عبدالرؤوف من محافظة بورسعيد

الفئة العمرية الثانية:

- ندى السيد السيد عبدالهادي الطنطاوي من محافظة الدقهلية

- يحيى عايد عباس فرغلي من محافظة الشرقية

فرع التأليف المسرحي

الفئة العمرية الأولى:

- أحمد الحسين أحمد محمد فهمي عمارة من محافظة القاهرة

- أيوان هانى زكريا إبراهيم إسماعيل من محافظة الجيزة

الفئة العمرية الثانية:

- شمس أحمد سيد سليمان من محافظة بني سويف

- علي أيمن علي خميس بيصار من محافظة الإسكندرية

فرع الرسم

الفئة العمرية الأولى:

- جنى سامح محمد الخالد سليمان من محافظة القاهرة

- شهد عمرو نبيل جمعة من محافظة بورسعيد

الفئة العمرية الثانية

- حسام الدين أحمد محمد سالم من محافظة الإسكندرية

- فيروز شريف حسين محمد البشلاوي من محافظة القاهرة

فرع العزف:

الفئة العمرية الأولى:

- سما عبدالله أسامة عبدالعال أحمد «الكمان» من محافظة الجيزة

- مازن محمد علاء الدين سعد زغلول «البيانو» من محافظة الجيزة

الفئة العمرية الثانية:

- طارق أشرف حنفى حسن «الكمان» من محافظة الجيزة

- نور محمد عبدالفتاح إبراهيم «الكمان» من محافظة الجيزة

فرع الغناء:

الفئة العمرية الأولى:

- ساندرا عماد منير عطية غطاس من محافظة القاهرة

- عمر مراد سامى أبو المحاسن من محافظة الغربية

الفئة العمرية الثانية:

- أحمد محمود إبراهيم محمد قاسم من محافظة القاهرة

- ملك محمد فتحى عبدالحميد من محافظة الإسماعيلية

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية

الفئة العمرية الأولى:

- عمر مصطفى نشأت سيد محمد من محافظة الإسكندرية

- معاذ عادل علي عبدالجواد رمضان من محافظة البحيرة

الفئة العمرية الثانية:

- شيماء محمد أحمد عبد السيد من محافظة الإسكندرية

- يوسف أحمد منصور جمعة فرج من محافظة الإسكندرية

فرع الابتكارات العلمية

الفئة العمرية الأولى:

- عهد عمرو عادل محمد خطاب من محافظة الإسكندرية

- كاراس أشرف منير حكيم غبريال من محافظة الدقهلية

الفئة العمرية الثانية:

- سما وائل سعد عبد الرسول بكر من محافظة الإسكندرية

- يوسف محمود محمود حسن من محافظة بني سويف