انطلاق حفل تكريم الفائزين بجائزة المبدع الصغير 2023

تنطلق فعاليات حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، في دورتها الثالثة 2023، التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وقال الدكتور هشام عزمي، إنّ جائزة المبدع الصغير هي الجائزة الرائدة، التي تقدمها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة انتصار الرئيس السيسي، موضحا أنّ مصر تقدّم الجائزة الفريدة التي تختص برعاية أبنائها من المبدعين، وتعد تفردا جديدا ليس غريبا على مصر التي تحتفي بكتابها وفنانيها منذ خمسينيات القرن الماضي، تقديرا لمبدعيها في جميع المجالات.

وأشار أمين المجلس الأعلى للثقافة، إلى أنّ عدد المقبلين هذا العام على الجائزة تجاوز 10 آلاف مشارك، وبينها عدد كبير من أطفال المحافظات، وخضعت المشاركات للتقييم وفق معايير دقيقة في مختلف المجالات.

وأكد أنّ قيمة الجائزة لا تقتصر على الجائزة المادية، ولكن تمتد إلى رعاية الموهوبين في مختلف المجالات، وبدأت وزارة الثقافة بالفعل طباعة الأعمال القصصية الفائزة خلال الدورات الماضية وصدرت عن المركز القومي لثقافة الطفل.

وتابع، أنّ فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة ابتداء من اكتوبر 2023، تزامنا مع الإعلان عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة للكبار، وبداية من الدورة المقبلة ستخرج الجائزة إلى جميع أبناء مصر في الخارج.

يذكر أنّ جائزة المبدع الصغير خصصتها الدولة المصرية للأطفال والنشء، تعبيرًا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرًا منها لموهبتهم وإبداعاتهم، وبلغ عدد الأطفال الفائزين بالجائزة هذا العام 32 طفلا من جميع المحافظات في 3 مجالات، وهي الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار، وذلك من إجمالي عدد المتقدمين 100 ألف و68 طفلا بواقع 3480 من الذكور، و6588 من الإناث، حيث تقدم على الموقع الإلكتروني 9864 طفلا، في حين تقدم 204 أطفال بأعمالهم يدويًا.