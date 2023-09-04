قائمة منقولات زوجية من القرن الـ12 بـ2100 دينار.. اعرف سعرها بالمصري

قائمة منقولات زوجية، قُدرت قيمتها بـ2100 دينار ذهبي لسيدة مجهولة الهوية، تم اعتبارها أنّها العروس الأغنى في «جنيزة القاهرة»، وتعتبر هذه القائمة هي الأعلى من بين وثائق جنيزة القاهرة، إذ يعود تاريخ تلك الوثيقة ومصدرها للقرن الثاني عشر الميلادي، وهي مكتوبة باليهودية العربية.

الباحث والمؤرخ المصري حسام الحريري، كشف عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، تفاصيل عناصر قائمة المنقولات الزوجية التي ضمت جميع ممتلكات العروس بما في ذلك الملابس والأثاث والمجوهرات والكتب والجواري، وللزوج الولاية على ممتلكاتها أثناء الزواج، فإن طلقها وجب رد هذه الأشياء أو ما يعادلها إلى الزوجة.

وللاطلاع على تفاصيل قائمة المنقولات الزوجية وصورة من الوثيقة يمكنك الضغط على الرابط هنــــــــا.