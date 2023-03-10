3 قصص لآباء رفضوا كتابة قائمة منقولات زوجية لبناتهم.. «آخرهم عريس إسكندرية»

تفاجأ «كريم» الشهير بـ«عريس الإسكندرية» يوم زفافه بوالد عروسه «إنجي» يكتب في قائمة المنقولات الزوجية «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»، لتثير تلك القصة تساؤلات عدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض خوفا من ضياع حق الزوجة حال الانفصال.

قائمة الزواج قيمتها معنوية

قائمة زواج «كريم» و«إنجي» لم تكن الأولى من هذا النوع، وكانت قيمتها معنوية، فقد حملت السنوات الماضية عدة نماذج لقصص مشابهة، تُترك فيها القائمة لتقدير الزوج، أو يضع والد الزوجة ما يؤمن به ابنته معنويا مع زوجها.

نماذج لقائمة الزواج

وقال «محمد سعيد» لـ«الوطن»، إنه تزوج منذ أكثر من 5 سنوات، ولم يكتب مؤخرا أو قائمة زواج، حيث رفض والد زوجته ذلك، وقال له «من أؤتمن على العرض لا يسأل عن مال».

وأضاف أن جملة والد زوجته طوقته طوال عمره، فعلى مدار 5 سنوات عمر زواجه، وهو يعامل زوجته من منطلق أنها أمانة والدها، ويتذكر كلمة مقولته له، فينتهي أي خلاف بينه وزوجته سريعا، «تطفئ تلك الكلمة غضبي واهدأ على الفور، وينتهي الشجار بيننا».

مفاجأة للعريس يوم زفافه

فيما قال «وحيد علي» لـ«الوطن»، إن شقيقته تزوجت منذ 3 أعوام، ويوم كتب الكتاب تفجأ الجميع بوالده يكتب في قائمة الزواج «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. اتق الله في ابنتي فمن أؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»، والأمر كان مفاجأة للعريس والحضور جميعا.

وقال عريس شقيقته لوالده، إنه طوقه بجميل طوال عمره وسيكون ذلك دينا برقبته ليكرم زوجته، موكدا أن شقيقته ترافق زوجها منذ الزواج بإحدى الدول العربية، ولم تشكو منه يوما طوال 3 سنوات، وتخبرهم أن زوجها على العهد وحافظا لوعده.

العروس أغلى من المال

فيما قالت «شيماء عيد» لـ«الوطن»، إنهم تفاجأوا بزوج شقيقتها يوم الزفاف يرفض قراءة قائمة المنقولات الزوجية ويخفي قيمتها، ويوقع عليها قائلا «أخذت الأغلى من المال»، فما كان من والدها إلا أن مزق قائمة الزواج أمامه بنفس التوقيت، وقال له في الميكرفون أمام الجميع، «إنك كريم ونحن سنكون أكرم، فمن أؤتمن على العرض لا يسأل على المال».

وأضافت أن زوج شقيقتها منذ زواجهما من أكثر من 7 سنوات وهو يحسن عشرتها، «حتى الآن الحمد لله شايلها على رأسه، وهو على رأسنا كلنا من فوق، ربنا يباركله ويكرمه».