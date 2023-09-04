لإدراجه ضمن الافتتاحات الرئاسية.. رئيس جامعة سوهاج يتفقد مركزا لعلاج الإدمان

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، مركز «العزيمة» لعلاج الإدمان، والذي يقدم خدماته بالمجان، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بمدينة سوهاج الجديدة، يصاحبه كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس عبد المولى على مدير المشروع، وعدد من الطلاب.

بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية والتوعية لوقاية الشباب من المخدرات

وقال النعماني إن المركز تم إدراجه ضمن الافتتاحات الرئاسية خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية والتوعية لوقاية الشباب من أضرار المخدرات، وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجاناً وفي سرية تامة وفقاً للمعايير الدولية، لافتاً إلى أنه يعد أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة.

27 سريرا سعة المركز

وأضاف الدكتور خالد عمران أنه جارٍ الآن وضع التجهيزات النهائية للمركز، والذي يقام على مساحة 1112 مترا ومجهز بسعة 27 سريرا، موضحاً ان المركز يضم مبني إدارى و آخر تأهيلي، ويضم المبنى الإداري دور أرضي و3أدوار متكررة، و عدد من العيادات وصيدلية، ومسرح وقاعة لكبار الزوار، ومكاتب إدارية، وأيضاً مبيت ومكاتب للإداريين، أما المبنى التأهيلي يشمل دوراً للأنشطة الرياضية من جمانيزيوم وقاعة ألعاب، وغرفة لورش العمل، مطعم وكافيتريا، وأدوار مبيت للمرضى.

مساحات خضراء وملعب رياضي

وأوضح المحاسب أشرف القاضي أن المركز يقع بجواره ملعب كرة قدم تقع مساحته على 1500 متر مربع، وحدائق ومساحات خضراء، وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان، إلى جانب تقديم الدعم والرعاية بعد التعافي لتأهيلهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى، ليكونوا عناصر فعالة وناتجة ومساهمة في خدمة الوطن.