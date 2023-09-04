جامعة سوهاج: بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد 11 سبتمبر

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لهذا العام، والمرشحين من مكتب التنسيق للقبول بمختلف الكليات للعام الدراسي 2023/2024، إذ تم إعلان الجدول الخاص بالأيام المحددة لطلاب كل كلية، وذلك لإجراء الكشف الطبي لهم بالإدارة الطبية بالمقرين القديم والجديد للجامعة.

الأوراق المطلوبة للكشف الطبي

وقال رئيس الجامعة، إنه على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار بطاقة الترشيح الخاصة بهم، ونموذج استمارة الكشف الطبي، وعليها صورة شخصية مختومة من شئون طلاب الكلية الخاصة به، مع عدم تواجد أولياء الأمور منعاً للزحام والتكدس، بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين.

موعد الكشف الطبي بجامعة سوهاج

من جانبه، قال الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه تم تخصيص يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي علي طالبات كليات «هندسة – طب بيطري – حاسبات ومعلومات»، وذلك بمقر الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وتحديد يوم الثلاثاء 12 سبتمبر لطلاب كليات «طب بشري- هندسة – طب بيطري – حاسبات ومعلومات- تربية – ألسن"، وذلك بمقر الإدارة الطبية بمقر الجامعة القديمة.

خريطة الكشف الطبي بجامعة سوهاج

وأضاف «ياسين» أنه تم تخيصيص يوم الأربعاء 13 من نفس الشهر لتوقيع الكشف الطبي علي طالبات كليات «تربية – صيدلة – ألسن»، بمقر الإدارة الطبية بالمقر الجديدة للجامعة، ويوم الخميس 14 سبتمبر موعد طلاب كليات «صيدلة بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة بسوهاج- وتربية وألسن» بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وتخصيص يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي علي طالبات كليتي «تربية وآثار» بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطالبات كلية العلوم بالإدارة الطبية بالمقر القديم للجامعة.

مقر الكشف الطبي

وجدير بالذكر انه تم تخصيص يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر موعد لتوقيع الكشف الطبي علي طلاب كليتي «تجارة وآثار» بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطلاب كلية علوم بالإدارة الطبية بالمقر القديم، وتحديد يوم الثلاثاء 19 من نفس الشهر لطالبات كليتي «تجارة وحقوق» بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطالبات تمريض ومعهد التمريض بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة.

الكشف الطبي لكليات تجارة وحقوق وتمريض

كما تم تخصيص يوم الأربعاء 20 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي علي طلاب كليتي «تجارة وحقوق» بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطلاب تمريض ومعهد تمريض بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة، ويوم الخميس 21 من نفس الشهر لطالبات كلبتي «الآداب والحقوق بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة ، وطالبات كليتي «تربية نوعية وتعليم صناعي» بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة.

الكشف الطبي لكليات زراعة وآداب وتعليم صناعي

وبالنسبة لطلاب كليتي «آداب و زراعة» فقد تم تخصيص يوم الأحد 24 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وذلك بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطلاب كليتي «تربية نوعية وتعليم صناعي» بالإدارة الطبية بالمقر القديم للجامعة، وتخصيص يوم الاثنين 25 من نفس الشهر لتوقيع الكشف الطبي علي طالبات كليتي «آداب و زراعة»، بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطالبات كليتي «تربية نوعية وتعليم صناعي» بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة.

وأخيرًا تم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 من سبتمبر الجاري لتوقيع الكشف الطبي علي المتخلفين بجميع الكليات، وذلك بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة للملتحقين بكليات الجامعة القديمة، وبالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة للملتحقين بكليات الحامعة الجديدة.